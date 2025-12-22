После 18 туров нижегородцы с 14 очками располагаются на 14 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
"Результаты я не могу комментировать, потому что они такие, какие есть. Чем "Пари НН" выделялся — они не уволили тренера. Это можно занести клубу в плюс, это значит, что они видят работу Шпилевского, у них есть определенное терпение.
Шпилевский много говорил, что ему не хватает времени, говорил, как к нему приезжали игроки. Я его прекрасно понимаю. Кто бы что ни говорил, но у "Пари НН" выстроена командная игра, тренер за короткий срок сумел ее поставить. Любопытно посмотреть, как весной будет выглядеть команда, которую все уже похоронили", — передает слова Шаронова "Матч ТВ".
Белорусский специалист Алексей Шпилевский тренирует "Пари НН" с начала этого сезона. Включая Кубок России, команда под руководством Шпилевского провела 24 официальных матча, в которых одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
Шаронов заявил, что ему будет любопытно взглянуть на "Пари НН" весной
Бывший футболист и тренер "Рубина" Роман Шаронов поделился ожиданиями от выступления "Пари НН" во второй части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Пари НН"