Корнаухов выделил фаворита финала Суперкубка Италии

В решающий матч турнира вышли "Наполи" и "Болонья".
"Я думал, что в финале будут играть "Милан" и "Интер", но у них свои проблемы — решили поберечь лидеров. В финале нас ждет интересный матч. На бумаге "Наполи" фаворит. "Болонья" играет в хороший организованный футбол, заслуженно обыграли "Интер", но неаполитанцы могут преподнести сюрпризы", — передает слова Корнаухова "Матч ТВ".
В полуфинале Суперкубка страны "Наполи" обыграл "Милан" со счетом 2:0, а "Болонья" выиграла у "Интера" (1:1, по пенальти 3:2).
Финальная игра турнира пройдет сегодня, 22 декабря, на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 22:00 мск.