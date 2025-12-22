Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Корнаухов выделил фаворита финала Суперкубка Италии

Бывший футболист ЦСКА, футбольный эксперт Олег Корнаухов поделился ожиданиями от финала Суперкубка Италии.
Фото: ФК "Наполи"
В решающий матч турнира вышли "Наполи" и "Болонья".

"Я думал, что в финале будут играть "Милан" и "Интер", но у них свои проблемы — решили поберечь лидеров. В финале нас ждет интересный матч. На бумаге "Наполи" фаворит. "Болонья" играет в хороший организованный футбол, заслуженно обыграли "Интер", но неаполитанцы могут преподнести сюрпризы", — передает слова Корнаухова "Матч ТВ".

В полуфинале Суперкубка страны "Наполи" обыграл "Милан" со счетом 2:0, а "Болонья" выиграла у "Интера" (1:1, по пенальти 3:2).
Финальная игра турнира пройдет сегодня, 22 декабря, на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 22:00 мск.

