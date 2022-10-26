"Выступление Кокорина похоже на перезапуск карьеры? Я надеюсь, что у Александра на Кипре все получится. И он сможет вернуться в РПЛ", - цитирует итальянского менеджера "СЭ".
Последним клубом Кокорина в Российской Премьер-лиге на данный момент считается "Спартак". Нападающий перешел из столичного коллектива в итальянскую "Фиорентину" по ходу сезона 2020/2021. Этим летом он на правах аренды перебрался в «Арис» из Лимасола и успел забить 2 гола в шести встречах текущего чемпионата Кипра.
Камоцци: надеюсь, у Кокорина получится перезапустить карьеру на Кипре и вернуться в РПЛ
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о выступлениях форварда Александра Кокорина за "Арис" в чемпионате Кипра.
Фото: ФК "Арис"