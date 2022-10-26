"Как говорится, в достижении результатов для своей любимой команды все методы хороши. Если приглашение священника поможет болельщикам и клубу "Химки" одержать победу и подравняться в турнирной таблице — почему бы нет? Тем более это востребовано болельщиками и игроками футбольного клуба", - цитирует депутата Sport24.
"Химки" не одержали ни одной победы, начиная с матча 4-го тура Российской Премьер-лиги против "Торпедо" (3:1), который прошел 7 августа. Подмосковный коллектив дважды сменил главного тренера, на данный момент команду возглавляет Спартак Гогниев. По итогам 14-ти туров химчане остаются в зоне прямого вылета из элитного дивизиона.
Свищев – о священнике на стадионе "Химок": в достижении результатов все методы хороши
Председатель Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о приглашении "Химками" священника на домашний стадион.
Фото: dumatv.ru