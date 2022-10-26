"Давай вспомним, был у них футболист Марио Фернандес. Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что он так не сделал бы. Милан Гайич мне кричал. Я не хочу затрагивать эту тему.
Если бы я остановился, то я бы его выбил. Но у меня нет претензий ни к кому, ни к чему. Это проблема этого футболиста", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
Встреча между ЦСКА и "Спартаком" проходила в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги и завершилась вничью – 2:2. Подопечные Владимира Федотова открыли счет голам в матче после того, как мяч у Зобнина отобрал Гайич.
Позднее хавбек "Спартака" заявил, что поднимал руки, сигнализируя о фэйр-плей после того, как полузащитник соперника Хорхе Карраскаль упал на газон.
"Спартак" по итогам 14-ти туров занимает второе место в таблице РПЛ с 29-ю очками, в активе "армейцев" 26 баллов, команда замыкает топ-3.
Зобнин – об эпизоде с Гайичем: это проблема Милана – Марио Фернандес так не сделал бы
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался об эпизоде с защитником ЦСКА Миланом Гайичем в моменте с первым голом "армейцев" в матче с красно-белыми.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"