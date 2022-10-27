"Гончаренко не рассчитывал на меня в ЦСКА. Я уже и в главную команду почти не привлекался. Какой был смысл? Никто не пытался меня удержать, я был не нужен. Когда у меня оставался год контракта, мы с ЦСКА договорились о расторжении по обоюдному согласию", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Олейников является воспитанником ЦСКА. В составе столичного коллектива футболист провел две игры в Кубке России, после чего по ходу сезона 2018/2019 отправился в "Факел" на правах аренды.
Минувшим летом 24-летний хавбек подписал контракт с "Ахматом". Олейников забил гол и отдал 3 результативные передачи в 14-ти матчах Российской Премьер-лиги.
Олейников – об уходе из ЦСКА: какой смысл оставаться? Гончаренко не рассчитывал на меня
Полузащитник "Ахмата" Иван Олейников поделился причинами своего ухода из ЦСКА.
Фото: ФК "Чайка"