С мая 2019 года Павлюченко выступал за клуб ногинское "Знамя" во Второй лиге.
"Решение закончить профессиональную карьеру принял еще давно - физически уже не могу, понимаю, что для команды уже не подхожу по физическим параметрам, поэтому пора заканчивать", - цитирует Павлюченко РИА Новости.
В декабре Павлюченко исполнится 41 год.
Сегодня КДК РФС дисквалифицировал форварда на 8 игр за оскорбительное и неспортивное поведение и попытку оказать физическое воздействие в матче с "Космосом".
Павлюченко выступал за ставропольское "Динамо", "Ротор", "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал" и московский "Арарат".
В составе сборной России Роман дебютировал в 2003 году и провел за национальную команду 51 матч, в которых забил 21 гол. Павлюченко - бронзовый призер чемпионата Европы-2008.
В клубной карьере Павлюченко два раза становился обладателем Кубка России.
Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры
Бронзовый призер Евро-2008 Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры.
Фото: AFP