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Зобнин объяснил, почему сам просит Карпина не вызывать его в сборную России

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, почему не вызывается в состав сборной России.
Фото: РФС
Последний раз Зобнин играл в составе национальной команды в ноябре 2021 года против Хорватии (0:1).

На товарищеский матч против Киргизии (2:1), который прошел в сентябре нынешнего года, Роман вызван не был.

"Попросил Карпина не вызывать меня в сборную, потому что у меня появились хронические проблемы со здоровьем. С учетом того, что матч был, можно так сказать, не значимым для российского футбола, я попросил не вызывать. В дальнейшем мне бы хотелось поберечь свое здоровье, пока такая ситуация. Мне бы хотелось, чтобы пока не вызывали", - цитирует Зобнина Матч ТВ.

В ноябре сборная России должна провести два товарищеских матча - в гостях против Ирана и дома с Боснией и Герцеговиной.

Зобнин дебютировал в сборной России в марте 2015 года. В общей сложности за национальную команду 28-летний футболист провел 41 матч, став в них автором 6 результативных передач.

В нынешнем сезоне Зобнин в составе "Спартака" сыграл в 19 матчах, на его счету 3 гола и 2 результативные передачи. За красно-белых Роман выступает с 2016 года. Ранее полузащитник защищал цвета московского "Динамо".


Зобнин Спартак Карпин Сборная России
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