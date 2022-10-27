- ЦСКА не может ставить других задач, кроме выигрыша чемпионата, Кубка и выхода в группу Лиги чемпионов, хотя последнее сейчас не актуально. Но с этим составом их решение невозможно, - передает слова Корнеева "Чемпионат".
По итогам 14 сыгранных туров Российской премьер-лиги московский ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. Отставание "армейцев" от лидирующего в чемпионате петербургского "Зенита" составляет 10 очков. Общая стоимость состава красно-синих по оценка портала Transfermarkt составляет 71,65 миллиона евро, что является пятым показателем в лиге после "Зенита", "Динамо", "Спартака" и "Локомотива".
Корнеев: с этим составом ЦСКА не может решать задачи по выигрышу чемпионата или Кубка
Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев высказался о реальности для красно-синих бороться за самые высокие места.
Фото: ПФК ЦСКА