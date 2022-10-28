"Оренбург" на своем поле разгромил "Факел" в стартовом матче 15-го тура РПЛ (4:1). Дубль в составе хозяев оформил коста-риканский полузащитник Джимми Марин. В эпизоде с его вторым голом Владимир Сычевой пробил по воротам "Факела" пяткой, а Марин добил мяч, когда он уже находился на линии ворот.
"Многие посчитали, что Марин отобрал гол у Сычевого? Сложилась такая ситуация, это футбол. Может, он не оценил ситуацию и испугался, что защитник может выбить мяч, поэтому перестраховался. Сычевой забьет свое в следующих матчах, за это не переживайте", - цитирует Андреева Sport24.
Спортивный директор "Оренбурга": Марин отобрал гол у Сычевого? Владимир забьет свое в следующих матчах
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал эпизод со вторым голом в ворота "Факела" (4:1).
Фото: ФК "Оренбург"