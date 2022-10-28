- Качества Нгамалё, Дасы и Маричаля вызывают большие вопросы, исходя из амбиций "Динамо". Я бы включил сюда еще и Фернандеса. Игроки среднего уровня! Если сравнивать с прошлым годом, "Динамо" не усилилось, а существенно ослабло. Очевидно, "Динамо" хочет быть наверху в таблице, с возможностью продавать приобретенных игроков и развивать своих. Пока не всё удается, - передает слова Корнеева "Чемпионат".
Московское "Динамо" по итогам 14 туров Российской премьер-лиги занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 14 матчах. Летом 2022 года состав бело-голубых пополнил ряд иностранных новичков - 22-летний парагвайский центральный защитник Роберто Фернандес, 21-летний уругвайский центральный защитник Николас Маричаль, 28-летний камерунский вингер Муми Нгамалё, правый защитник сборной Израиля Эли Даса, 26-летний норвежский опорный полузащитник Матиас Норманн. Ранее клуб покинули центральный защитник Фабиан Бальбуэна, опорный полузащитник Никола Моро, полузащитник Себастьян Шиманьски, правый защитник Гильермо Варела.
Корнеев: "Динамо" не усилилось, а существенно ослабло, новички - игроки среднего уровня
Экс-спортивный директор "Зенита" и "Локомотива" Игорь Корнеев высказался о качестве укрепления состава московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"