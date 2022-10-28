"Честно, я завидую игрокам, которые провели карьеру в одном клубе. Есть много таких примеров. Я тоже хотел бы провести всю карьеру в "Спартаке", но я уже был в других клубах ранее. Но закончить карьеру хотел бы именно в "Спартаке", - сказал Селихов пресс-службе клуба.
Александр Селихов занимался в академиях "Зенита" и "Спартака". После этого он выступал за "Орел" и "Амка". Голкипер перебрался в "Спартак" в 2017 году. В нынешнем сезоне голкипер провел 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей и четырежды оставлял свои ворота "сухими". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.
Селихов: завидую игрокам, который провели всю карьеру в одном клубе. Хотел бы закончить в "Спартаке"
Голкипер "Спартака" Александр Селихов заявил, что хотел бы провести в клубе всю свою карьеру.
Фото: ФК "Спартак"