"Слушайте, Сычевой, конечно же, шутил. Он сказал после матча мимоходом, кто?то шутку понял, кто?то — нет. Эпизод длился доли секунды, за которые Марину нужно было сориентироваться, видя, что сзади бежит защитник. Поэтому когда есть риск, нужно добивать, и это не обсуждается", - приводит слова Андреева "Матч ТВ".
"Оренбург" на своем поле разгромил "Факел" в стартовом матче 15-го тура РПЛ (4:1). Дубль в составе хозяев оформил коста-риканский полузащитник Джимми Марин. В эпизоде с его вторым голом Владимир Сычевой пробил по воротам "Факела" пяткой, а Марин добил мяч, когда он уже находился на линии ворот.
После игры Сычевой, комментируя действия партнера, заявил, что между ними будет разговор на повышенных тонах.
Спортдир "Оренбурга": Марину нужно было добивать мяч. Сычевой, конечно, пошутил
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал реакцию Владимира Сычевого на эпизод, когда Джимми Марин добил мяч в ворота после его удара.
Фото: ФК "Оренбург"