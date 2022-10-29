– У "Химок" странное доверие к тренеру. Они с каждым матчем все хуже и хуже проигрывают, но Гогниев все равно у руля. Притом, что команда играет в какой-то авантюрный футбол. Да, в Первой лиге, может, на что-то закрылось глаза, и у него получилось там. Но в РПЛ все по-другому. У "Химок" огромная серия без побед. Игрокам очень тяжело даются игры и очки, но не уверен, что команда сдается до матча. Хочется пожелать им быть увереннее в себе, – цитирует Граната "Metaratings".
Подмосковные "Химки" начинали сезон с Сергеем Юраном в качестве главного тренера. При нем команда демонстрировала неплохие результаты, но решением руководства Юран был уволен, а на его место пригласили Николая Писарева, которого тоже сменили после серии из нескольких поражений подряд. 1 сентября 2022 года главным тренером "Химок" был назначен Спартак Гогниев, до этого работавший с "Аланией" в Футбольной национальной лиге. В предыдущем сезоне клуб из Владикавказа под руководством Гогниева дошел до полуфинала Кубка России. После пятнадцати сыгранных матчей "Химки" располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. Неделей ранее подмосковный клуб крупно уступил "Спартаку" (0:5), сегодня не получили очков в игре с "Динамо" (1:6). В следующем туре "Химки" дома сыграют с "Оренбургом", который идет восьмым в турнирной таблице. Вчера подопечные Марцела Лички одержали домашнюю победу над "Факелом" (4:1).
Гранат: с каждым матчем "Химки" все хуже и хуже проигрывают, но Гогниев все равно у руля. Странное доверие к нему
Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Гранат прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера "Химок" Спартака Гогниева.
Фото: Чемпионат.com