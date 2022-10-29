"Есть ли надежда на чемпионство? Мы не теряем надежду. Лидер отдалился, но мы всё время в полной уверенности, что нам по силам побороться за первое место. Да, в последних матчах мы создавали много эпизодов, но не могли развить наше преимущество в голы. Мы сыграли лишь первый круг", - приводит слова Медины "Чемпионат".
ЦСКА переиграл "Локомотив" в матче 15-го тура чемпионата России. Единственный гол в этой встрече забил именно Хесус Медина, для которого этот гол стал шестым в текущем розыгрыше РПЛ. Благодаря этой победе "армейцы" догнали по очкам "Спартак" и "Ростов" и делят с ними второе место в таблице. Отрыв этих команд от "Зенита", который лидирует в чемпионате, составляет 7 очков.
Медина: мы не теряем надежду на чемпионство. Нам по силам побороться
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о возможностях его команды побороться за чемпионство в этом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА