"Мы проваливаемся очень сильно. Не скажу, что хорошо играем в обороне, нет баланса — очень много моментов у наших ворот. Конечно, это выливается в голы. Все по делу, если нам столько залетает. В чем причина привозов? Все вместе: психология, уверенность и давление. Каждый игрок переживает эту неудачную серию и хочет исправить ее. Поэтому мы выходим и подсознательно боимся ошибиться", - цитирует Никитина Sport24.
Напомним, ранее "Химки" сегодня проиграли "Динамо" (1:6) в рамках 15-го тура РПЛ. Единственный гол в составе подмосковной команды с пенальти забил Илья Садыгов. За тур до этого "Химки" разгромно уступили и "Спартаку" (0:5), а всего в этом сезоне у них уже 5 разгромных поражений во всех турнирах. При этом команда Спартака Гогниева не может одержать победу с августа.
После 15 туров "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков за первый круг. Прямо сейчас у команды худшая разница мячей в РПЛ - минус 20.
Защитник "Химок" Никитин: все по делу, если нам столько залетает. Выходим и подсознательно боимся ошибиться
Защитник "Химок" Алексей Никитин поделился мнением о причинах неудачной серии его команды.
Фото: ФК "Химки"