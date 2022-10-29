– Ждал более интенсивную игру с большим количеством голов. У ЦСКА была нервозность, учитывая дефицит защитников. "Локомотив" в некоторых моментах имел преимущество, когда "армейцы" не могли перейти половину поля. Но самое главное – результат, который полностью удовлетворяет команду Федотова, – приводит слова Булыкина "Чемпионат".
"Локомотив" принимал на своем поле ЦСКА вчера, 29 октября, в 19:00 по московскому времени. Матч 15-ого тура Российской премьер-лиги завершился минимальной победой гостей (1:0) с единственным голом в исполнении полузащитника "армейцев" Хесуса Медины. Второй гол "армейцев", забитый на 89-й минуте, был отменен за фол Ушакова на Баринове. Главный арбитр встречи Артем Любимов принял такое решение после просмотра VAR. ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, "Локомотив" остается в зоне стыковых матчей, занимая четырнадцатую позицию.
Булыкин: у ЦСКА в матче с "Локомотивом" была нервозность, учитывая дефицит защитников
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о результате матча 15-го тура РПЛ, в котором "Локомотив" принимал ЦСКА.
Фото: "СЭ"