"Поле стадиона "Динамо" в не очень хорошем состоянии. В 2022 такое неприемлемо. Десять лет назад мы бы сказали, что это лучший газон в мире. Надеюсь, клуб сделает всё возможное, чтобы решить проблему", - цитирует уругвайца "Чемпионат".
Лаксальт в нынешнем сезоне сыграл в шести встречах Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
"Динамо" днем ранее одержало разгромную победу над "Химками" (6:1) и поднялось на пятое место в турнирной таблице. Подопечные Славиши Йокановича записали на свой счет 26 очков в 15-ти турах.
Лаксальт: 10 лет назад газон на поле "Динамо" был бы лучшим в мире. Но в 2022 году такое неприемлемо
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт высказался о состоянии газона на домашнем стадионе бело-голубых – "ВТБ Арене".
Фото: Global Look Press