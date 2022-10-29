– Мы создали очень много моментов, но если вам кажется, что было легко – это ошибка. Да, в этот раз получилось забить достаточно много. Надо продолжать усердно работать, чтобы такие результаты продолжались, – цитирует Лаксальта "Чемпионат".
Московское "Динамо" принимали на своем поле подмосковные "Химки" вчера, 29 октября. Матч завершился крупной победой хозяев со счетом 6:1. В составе "Динамо" забитыми мячами отличались Нгамалё, Макаров, Смолов, Тюкавин и дважды Гладышев. В составе "Химок" смог отличиться Илья Садыгов, который реализовал пенальти в самом конце матча – на 93-й минуте. Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол Сазонова в собственной штрафной площади. В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с "Ростовом", который они недавно обыграли в Кубке России со счетом 3:1. Встреча проходила на "ВТБ Арене".
Лаксальт – о победе над "Химками" (6:1): мы создали очень много моментов, но если кажется, что было легко – это ошибка
Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт высказался о разгромной победе над "Химками" (6:1) в матче 15-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости