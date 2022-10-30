"До матча с "Химками" мы обсуждали, что эта игра, хоть ее многие и считали легкой для "Динамо", будет определяющей: либо мы в случае ничьей или поражения останемся в середине таблицы, либо поднимемся на промежуточное третье место и вернемся в борьбу за медали", - цитирует футболиста Sport24.
"Динамо" в домашних стенах нанесло "Химкам" разгромное поражение – 6:1. Дубль в составе бело-голубых оформил 19-летний форвард Ярослав Гладышев. Забитый мяч и результативную передачу себе в актив записал Константин Тюкавин.
С 26-ю очками по итогам 15-ти матчей подопечные Славиши Йокановича вышли на пятое место в текущем чемпионате России. Отставание от команд на 2-4-й строчках составляет 3 очка.
Сазонов: матч с "Химками" был определяющим – остаться в середине таблицы или вернуться в борьбу за медали
Защитник "Динамо" Саба Сазонов поделился мнением о важности победы над "Химками" в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"