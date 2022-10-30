"Ну зачем Феде какая-то "Венеция", которая играет во второй итальянской лиге? Серия B — это не уровень для одного из лучших бомбардиров РПЛ. Федору для продолжения карьеры лучше всего подошла бы Испания. Серию А я бы тоже не списывал со счетов", - цитирует тренера Sport24.
Чалов записал на свой счет 10 забитых мячей и одну голевую передачу в 15-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.
ЦСКА по итогам первой половины действующего чемпионата занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков по итогам 15 туров. Вчера красно-синие в московском дерби оказались сильнее "Локомотива".
Первый тренер Чалова: зачем Феде "Венеция" из Серии B? Это не уровень одного из лучших бомбардиров РПЛ
Первый тренер форварда ЦСКА Федора Чалова Павел Коваль поделился мнением о слухах относительно интереса к футболисту со стороны "Венеции".
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