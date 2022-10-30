– Результат положительный! Есть шанс побороться за титул! Главное – не потерять позиции. И попытаться выиграть в следующем матче с "Зенитом", – передает слова Карреры "СЭ".
Сегодня "Спартак" провел последний для себя матч в первом круге Российской премьер-лиги – красно-белые добились минимальной домашней победы над "Торпедо". Единственный мяч в этой встрече забил голландский полузащитник Квинси Промес. По итогам пятнадцати сыгранных туров "Спартак" под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля, возглавившего клуб минувшим летом, занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Первое место занимает футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Каррера: у "Спартака" есть шанс побороться за титул. Главное – попытаться выиграть в следующем матче с "Зенитом"
Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил выступление красно-белых в первой части сезона.
Фото: Чемпионат.com