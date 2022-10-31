"Изменения по сравнению с прошлым сезоном? Элементарный ответ — больше забиваем. Я не люблю сравнивать сезоны. Понятно, что в прошлом сезоне было 37 голов и десятое место, а сейчас столько же после 15 туров и второе место", - цитирует защитника красно-белых ТАСС.
"Спартак" завершил первый круг действующего сезона Российской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Москвичи под руководством Гильермо Абаскаля набрали 32 очка в 15-ти турах.
5 ноября красно-белые в гостях сыграют с "Сочи", матч 16-го тура национального первенства начнется в 14:00 по столичному времени.
Джикия: "Спартак" больше забивает - было 37 голов, а сейчас столько же после 15 туров
Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о результативности команды в нынешнем сезоне.
Фото: "СЭ"