"Юрий Сёмин сказал, что я могу уехать в Европу? Не знаю. Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень. Нужно делать максимум из того, что ты можешь. Есть желание и драйв, который присутствует всегда, что и позволяет двигаться мне дальше", - цитирует тренера "РБ Спорт".
Ранее экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин отметил, что главный тренер сине-бело-голубых готов к работе в Европе. Аналогичное мнение высказал защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков.
"Зенит" под руководством Семака 4 раза подряд завоевал чемпионский титул Российской Премьер-лиги, а в нынешнем сезоне национального первенства удерживает лидерство в таблице по итогам первого круга.
Семак: слова Семина, что я могу ехать в Европу? Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об идее продолжить тренерскую карьеру в Европе.
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