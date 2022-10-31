"Главная проблема "Спартака" в том, что "Зенит" вообще не ошибается. Красно-белые же провели первую половину РПЛ великолепно. Я бы назвал Абаскаля лучшим тренером этого отрезка", - цитирует Карреру Sport24.
"Спартак" завершил первый круг действующего чемпионата России на втором месте в турнирной таблице, москвичи набрали 32 очка. В активе лидирующего в Премьер-лиге "Зенита" 39 баллов.
5 ноября "Спартак" в гостях сыграет против "Сочи". Начало матча 16-го тура национального первенства запланировано на 14:00 мск.
Каррера: "Спартак" великолепно провел первую половину РПЛ, но "Зенит" вообще не ошибается
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о препятствиях, которые мешают красно-белым навязать "Зениту" борьбу за чемпионство.
Фото: "СЭ"