"Акинфеев — легенда! Он наш капитан, наш лидер и один из лучших игроков в РПЛ. Для меня Игорь — один из лучших вратарей, с которыми я когда-либо играл", - приводит слова Медины Sport24.
В первой половине сезона Игорь Акинфеев провел за ЦСКА 16 игр во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и 5 раз оставлял свои ворота на замке. Меньше ЦСКА в первом круге РПЛ пропустил только "Зенит". Команда Владимира Федотова занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Отставание от "Спартака", идущего вторым, составляет три очка.
Контракт Игоря Акинфеева с "армейцами" рассчитан до лета 2024 года. ЦСКА продлил соглашение с голкипером в мае этого года. В этом году вратарю красно-синих исполнилось 36 лет.
Медина: Акинфеев - легенда! Один из лучших вратарей, с которыми я когда-либо играл
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о голкипере "армейцев" Игоре Акинфееве.
Фото: РПЛ