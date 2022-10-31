Фомин вошел в финальную тройку вместе с вратарем "Спартака" Александром Селиховым и нападающим ЦСКА Федором Чаловым, после чего был выбран победителем членами жюри - 7 из 10 специалистов поставили его на первое место.
"Я знал, что "Комсомольская правда" ежегодно вручает такой приз. А когда услышал, что стал победителем, изучил список тех, кто его получал раньше. Что сказать, известные ребята. Приятно оказаться в такой компании. Но в любом случае все индивидуальные призы связаны и с командой", - цитирует Фомина "Комсомольская правда".
Фомин в нынешнем сезоне провел 18 матчей за "Динамо" во всех турнирах. На счету капитана бело-голубых 3 гола и 3 результативные передачи. В общей сложности за динамовцев он сыграл в 85 матчах, в которых забил 22 мяча и стал автором 11 голевых пасов.
Контракт Даниила с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 млн евро.
В минувшие выходные "Динамо" со счетом 6:1 разгромило "Химки". В таблице чемпионата России столичный клуб идет на 5 месте с 26 очками.
Фомин прокомментировал получение премии "Джентльмен года"
Капитан "Динамо" Даниил Фомин отреагировал на то, что его признали футбольным "Джентльменом года"-2022.
Фото: "Комсомольская правда"