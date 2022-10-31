– Слежу ли я за "Спартаком" сейчас и удивился ли новости об уходе Федуна? Конечно, слежу, и всегда теперь буду следить. Да, эта информация стала неожиданностью. Даже не думал, что президент так быстро покинет клуб. Он оставил большое наследие, нынешним владельцам "Спартака" повезло. Это молодая команда, которая имеет огромную ценность и по-настоящему способна бороться за чемпионство с "Зенитом", – передает слова Ваноли "СЭ".
Паоло Ваноли покинул пост главного тренера "Спартака" в июне 2022 года, после того, как стал обладателем Кубка России, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1). Итальянский специалист возглавлял красно-белых с декабря 2021 года. Летом "Спартак" остановил свой выбор на испанском специалисте Гильермо Абаскале, который работал с клубом и по сей день. С ним "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам полного первого круга. От "Зенита" красно-белые на данный момент отстают на семь очков. В предыдущем туре "Спартак" дома обыграл "Торпедо" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил голландский полузащитник красно-белых Квинси Промес. В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с футбольным клубом "Сочи". Они встретятся между собой 5 ноября, в 14:00 по московскому времени.
Паоло Ваноли: "Спартак" – молодая команда, имеющая огромную ценность и способная бороться за чемпионство с "Зенитом"
Экс-наставник московского "Спартака" Паоло Ваноли оценил нынешнюю игру красно-белых и отреагировал на уход Леонида Федуна из клуба.
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