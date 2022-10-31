– "Спартак" показал отличный результат в первом круге. Команда доказала, что способна претендовать на золотые медали в этом сезоне. "Спартак" обязательно поборется с "Зенитом" за чемпионство, еще ничего не решено. Но красно-белым необходимо побеждать "Зенит" в личных встречах – иначе стать чемпионами будет невозможно, – цитирует Карреру "РБ Спорт".
После пятнадцатого тура, который завершил собой первый круг Российской премьер-лиги, московский "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от привычного лидера "Зенита" на семь очков. В предыдущем туре "Спартак" и "Зенит" добились в своих матчах одинаковых минимальных побед со счетом 1:0. Красно-белые дома обыграли "Торпедо" благодаря голу Квинси Промеса, а "Зенит" справился на выезде с "Краснодаром" – одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота "быков" в концовке встречи, хладнокровно реализовал Далер Кузяев. В следующем туре "Спартак" отправится в Сочи, а к "Зениту" приедет грозненский "Ахмат".
Массимо Каррера: "Спартак" обязательно поборется с "Зенитом" за чемпионство, еще ничего не решено
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил результаты красно-белых в первом круге Российской премьер-лиги.
Фото: "Советский спорт"