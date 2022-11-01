– Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом была ангина. В "Зените" большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют. Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс, – цитирует Чистякова "РБ Спорт".
Дмитрий Чистяков играет в "Зените" с июля 2021 года. До этого он выступал за "Ростов". В предыдущем сезоне Дмитрий принял участие в 37-ми матчах "Зенита". В текущем сезоне Чистяков провел за клуб восемь игр – одна в Суперкубке России, три в Кубке России и четыре в РПЛ. В сумме у защитника 507 минут на футбольном поле. Позади первый круг РПЛ и четыре тура группового этапа Кубка России. Контракт Дмитрия Чистякова с футбольным клубом "Зенита" действует до лета 2025 года.
Чистяков: конечно, мне хотелось бы играть больше за "Зенит" и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился мнением по поводу своего игрового времени в команде.
Фото: Чемпионат.com