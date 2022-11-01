"Для меня Европа – это большая деревня, в которой нечего делать. Лично мне там очень скучно. Всё-таки я вырос в Дагестане, где везде эмоции. Да и вообще в России всё по-другому, всё бурлит и кипит. А в Европе всё спокойно, умиротворенно. Не моё это", - цитирует футболиста Metaratings.
Мухаммад являлся игроком "Анжи" с 2010-го по 2015 год, после чего на протяжении года выступал в составе "Спартака" из Нальчика. Полузащитник из Афганистана провел в шведском "АФК Эскильстуна" 2017-й год, а в минувшем сезоне защищал цвета "Гокулама" в чемпионате Индии.
Мухаммад провел за "Гокулам" 16 матчей в рамках национального первенства, отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Экс-полузащитник "Анжи" Мухаммад: для меня Европа – это большая деревня, там нечего делать
Экс-футболист "Анжи" и нальчикского "Спартака" Шариф Мухаммад поделился опытом игры в европейских клубах.
Фото: imago images