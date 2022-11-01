"Наверное, я ожидал, что после первого круга чемпионата результат будет чуть хуже. Рад, что ошибся! Сейчас у нас 22 очка — я рассчитывал на 17–18 очков после 15 туров. Результат превзошёл ожидания", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Оренбург" занимает восьмое место в текущем чемпионате России по итогам 15-ти туров. Подопечные Марцела Лички набрали 22 очка и отстают от "Динамо", замыкающего топ-5 первенства, на 4 балла.
В рамках 16-го тура Премьер-лиги оренбуржцы встретятся с "Химками" - матч запланирован на 4 ноября и начнется в 19:00 мск.
Президент "Оренбурга" Еремякин: ожидал, что после первого круга РПЛ результат будет хуже
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подвел итоги выступления клуба в первом круге нынешнего сезона РПЛ.
Фото: Getty Images