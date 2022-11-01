"Паоло Ваноли хочет вернуться в "Спартак"? Это топовый специалист, который всем все доказал. Уверен, Ваноли может работать где угодно", - цитирует Камоцци Sport24.
Ваноли работал главным тренером "Спартака" на протяжении второй части минувшего сезона. Под его руководством москвичи стали обладателем Кубка России, обыграв в финале "Динамо". В рамках розыгрыша Российской Премьер-лиги 2021/2022 красно-белые финишировали на 10-м месте.
Камоцци: Ваноли хочет вернуться в "Спартак"? Он топовый специалист и может работать где угодно
Экс-советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци поделился мнением о вероятности возвращения в столичный коллектив экс-главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.
Фото: РПЛ