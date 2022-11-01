"Конечно, мы недовольны результатом. Чего не хватает? Побед, чего ещё может не хватать! Если бы было четыре-пять побед, было бы легче. Во втором круге приложим максимум усилий, чтобы выйти из зоны стыковых матчей и закрепиться в середине таблицы", – цитирует функционера "Чемпионат".
Воронежский коллектив с 12-ю очками после 15-ти туров занимает 13-е место в таблице Премьер-лиги. "Факел" потерпел 5 поражений, 9 матчей сыграл вничью и одержал одну победу – оказался сильнее "Локомотива" (2:0) в 9-м туре национального первенства.
5 ноября подопечные Дмитрия Пятибратова дома сыграют против "Краснодара" в 16-м туре чемпионата.
Спортдиректор "Факела": недовольны результатом первого круга – с 5-ю победами было бы легче
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов оценил результаты "Факела" в первом круге текущего чемпионата России.
Фото: ФК "Факел"