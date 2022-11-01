"В каких условиях находится Николай Ларин? Говорит, что в очень плохих. Три камеры уже поменял. В двух условия были более-менее, в одной — вообще ужасно. Чуть ли не на полу спал. Но сейчас, говорят, стало получше. Мы помогаем, как можем. Связь держим", - цитирует Умярова Sport24.
Напомним, Николая Ларина приговорили к 3 годам лишения свободы. Экс-директора "Чертаново" обвинили виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ларину вменяется, что в школе "Чертаново" тренировалось значительно меньше спортсменов, чем было указано в официальных документах, поэтому в распоряжение школы поступало больше средств, чем было необходимо. Ларин возглавлял академию более 13 лет.
Умяров: Ларин находится в очень плохих условиях, сменил три камеры, в одной чуть ли не на полу спал
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал об условиях тюремного содержания экс-директора "Чертаново" Николая Ларина.
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