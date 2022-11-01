"Бесков сколько воспитал поколений? Где был он ни работал, везде у него играли футболисты высокого уровня. Это говорит о заслугах тренера, и мы до сих пор помним этих людей. А сейчас Семак выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков, и мы говорим, что он хороший тренер. Да нет, он не хороший тренер. Кого Семак воспитал? Практически нет никого", - цитирует Гаврилова "Матч ТВ".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ после окончания первого круга. В активе команды Сергея Семака 39 набранных очков, отрыв от "Спартака", идущего вторым, составляет 7 очков. В нынешнем розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые еще ни разу не проигрывали, трижды сыграв вничью. "Зенит" становился чемпионом России на протяжении 4-х последних сезонов с момента, когда Семак стал главным тренером клуба.
В ближайшем матче петербуржцы на своем поле сыграют с "Ахматом". Встреча состоится в субботу, 5 ноября.
Гаврилов: Семак выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков, а мы говорим, что он хороший тренер
Фото: ФК "Зенит"