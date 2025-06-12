Морено подтвердил продолжение работы в "Сочи"

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что продолжит работу с командой в следующем сезоне, несмотря на слухи о возможной отставке после стыковых матчей.

Фото: ФК "Сочи"

«Скоро отправляюсь в Сочи, чтобы продолжить работу главным тренером команды. Полон мотивации вместе готовиться к сезону-2025/26 в Российской Премьер-Лиге. Увидимся скоро в тренировочном центре!» — написал Морено в соцсетях.



Ранее СМИ сообщали о конфликте между Морено и спортивным директором клуба после первого матча с «Пари НН» (1:2). Испанец якобы был отстранен от команды и не присутствовал на ответной игре в Нижнем Новгороде, где «Сочи» одержал победу (3:1) и сохранил место в РПЛ.



Роберт Морено присоединился к «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела 52 матча, в которых добилась 21 победы, 16 раз сыграла вничью и 15 раз проиграла. По итогам сезона-2024/2025 в Первой лиге «Сочи» финишировали пятыми с 57 баллами. Контракт с тренером рассчитан до 30 июня 2027 года.