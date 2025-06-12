По информации Metaratings Онугха рассматривается как один из возможных кандидатов на усиление линии атаки красно-белых. Однако реализация сделки может столкнуться с трудностями из-за политической обстановки и ограничений в работе с датскими финансовыми структурами.
Ранее тот же источник сообщал, что «Спартаку» также предлагали услуги Антона Заболотного, оставшегося без клуба после банкротства подмосковных «Химок».
Герман Онугха — воспитанник «Краснодара». В 2021 году перешел из стана «быков» в «Вайле» за 1 миллион евро. А в сентябре 2024 «Копенгаген» приобрел нападающего за 1,5 миллионов евро. Однако уже в январе он вернулся в «Вайле» на правах аренды до конца прошлого сезона. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 1 ассист. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость 28-летнего россиянина составляет 1,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Источник: "Спартак" может подписать Онугху из "Копенгагена"
Московскому «Спартаку» предложили рассмотреть вариант с приглашением российского форварда Германа Онугхи, выступающего за «Вайле» на правах аренды из датского «Копенгагена».
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