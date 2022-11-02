– Как оценю шансы "Динамо" в борьбе за чемпионство? Единственное, о чем мы можем думать, это о своем пути. Главное – побеждать, проводить хорошие игры, стараться забивать больше, потому что нам это по силам. А еще хочется, чтобы мы меньше пропускали. В конце года мы должны мобилизовать все свои силы и набрать как можно больше очков, чтобы завершить первую часть на максимально высоком месте, – цитирует Лаксальта "Metaratings".
По итогам пятнадцати сыгранных туров и всего первого круга "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У них на счету 26 очков, у лидирующего "Зенита" – 39, у "Спартака" на промежуточном втором месте – 32 очка. В предыдущем туре "Динамо" дома обыграла подмосковные "Химки" со счетом 6:1. Гости забили единственный мяч в самой концовке матча, с пенальти, назначенного за фол Сазонова в своей штрафной площади. В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде с "Ростовом" (четвертое место, 29 очков). Их встреча состоится 6 ноября, в воскресенье, в 19:00 по московскому времени.
Защитник "Динамо" Лаксальт: в конце года мы должны мобилизовать все свои силы и набрать как можно больше очков
Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт рассказал о целях команды на сезон через ближайшие матчи.
Фото: ФК "Динамо"