– Для молодого футболиста важно выходить на каждый матч, показывать свои способности и доказывать тренеру, что ты чего-то стоишь. Не знаю, закреплюсь ли я в основе после игры с "Локомотивом", это вопрос больше к тренерскому штабу, но я готов, – цитирует Лукина "Metaratings".
18-летний воспитанник ЦСКА Матвей Лукин дебютировал в Российской премьер-лиге на минувших выходных – в матче 15-ого тура Российской премьер-лиги с московским "Локомотивом". ЦСКА одержал минимальную победу в гостях со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету у полузащитника "армейцев" Хесуса Медины, Матвей Лукин провел на поле все 90 минут. В ближайшем туре ЦСКА примет на своем поле "Пари НН", этот поединок станет первым для этих команд во втором круге РПЛ.
Матвей Лукин: не знаю, закреплюсь ли я в основе ЦСКА после игры с "Локомотивом"
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопрос о своих дальнейших появлениях в стартовом составе клуба.
Фото: Чемпионат.com