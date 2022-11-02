"Будет ли Вадим Гаранин готовить команду к матчу со "Спартаком"? На данный момент Гаранин продолжает работу в клубе. Увольнений не было", - цитирует Ротенберга "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о решении руководства южан уволить Гаранина. Позднее сообщалось, что "Сочи" может возглавить Игорь Осинькин, который сейчас занимает пост главного тренера "Крыльев Советов".
По итогам минувшего сезона сочинцы впервые в своей истории завоевали серебряные медали Российской Премьер-лиги. Летом у клуба сменился главный тренер, в штаб Александра Точилина вошел Вадим Гаранин. По итогам первого круга действующего чемпионата страны южане занимают 9-е место в 21-м очком в активе.
Владелец "Сочи" Ротенберг – об уходе Гаранина: увольнений не было, Вадим продолжает работу
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал слухи об увольнении старшего тренера команды Вадима Гаранина.
Фото: ФК "Сочи"