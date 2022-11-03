"Пока ничего не могу сказать, но до Нового года у меня будет клуб. Это будет команда из РПЛ", — цитирует Юрана "РИА Новости".
Юран возглавлял "Химки" до начала августа этого года. Под его руководством подмосковный клуб набрал 7 очков в четырех турах чемпионата России и вышел на седьмое место в турнирной таблице. После его ухода химчане не одержали ни одной победы в 15-ти встречах и опустились в зону прямого вылета из элитного дивизиона.
Сергей Юран: я возглавлю клуб РПЛ до Нового года
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился подробностями о продолжении своей карьеры.
Фото: ФК "Химки"