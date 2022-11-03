– Считаю, что вызов заслуженный. Для меня это неудивительно. В таком юном возрасте показывать такие крутые футбольные моменты, голы и передачи немногим дано. Тем более матч ничего не значащий, – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Вчера вечером был объявлен официальный расширенный список игроков, приглашенных на ноябрьский сбор национальной команды под руководством Валерия Карпина. 17 ноября сборная России сыграет в Душанбе со сборной Таджикистана. Сергей Пиняев из "Крыльев Советов" впервые вызван во взрослую сборную, до этого он вызывался в молодежную национальную команду. Позавчера, 2 ноября, Сергею исполнилось 18 лет. Ближайший свой матч Пиняев проведет против московского "Торпедо" в составе самарской команды. Встреча состоится в воскресенье, 6 ноября.
Александр Мостовой – о Пиняеве: в его возрасте показывать такие крутые футбольные моменты, голы и передачи немногим дано
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал попадание полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева в расширенный состав национальной команды.
Фото: ФК "Спартак"