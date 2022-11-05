"Ошибается Чистяков. В данном эпизоде следовало показать Соболеву вторую желтую карточку и удалить его с поля за применение рук в борьбе за мяч. Правильное решение: желтая карточка (у игрока "Спартака" она вторая) — удаление", - написал Федотов в своем телеграм-канале.
В эти минуты "Сочи" на своем поле принимает "Спартак". К началу второго тайма команды играют вничью (1:1). На гол Квинси Промеса в концовке первого тайма ответил Кирилл Заика. При этом на 24-й минуте встречи произошел спорный эпизод - Александр Соболев в борьбе попал локтем в лицо Артуру Юсупову, но арбитр встречи Артем Чистяков.
Федотов: Соболеву следовало показать вторую желтую и удалить его с поля в матче с "Сочи"
Бывший арбитр Игорь Федотов заявил, что форвард "Спартака" Александр Соболев должен был быть удален в матче с "Сочи"
Фото: ФК "Спартак"