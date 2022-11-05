"Какова процентное соотношение, что я приду в "Локомотив"? Я вам так скажу: благодаря губернатору, руководству области есть определенные задачи. И задачи эти выполняются. Игроки востребованы, налицо кадровый потенциал. Как игроков, так и тренерского штаба. А если есть спрос, есть и предложение", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
Ранее сегодня "Пари НН" обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ (1:0). После этого нижегородцы набрали 16 очков и остались на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, до этого сообщалось, что Галактионов является основным кандидатом на вакантный пост главного тренера "Локомотива". После увольнения Йозефа Циннбауэра "железнодорожников" временно возглавил и.о.главного тренера Андрей Федоров.
Галактионов - о возможном уходе в "Локомотив": налицо кадровый потенциал игроков "Пари НН" и тренерского штаба
Главный тренер "Пари НН" Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном уходе в "Локомотив".
Фото: Пари НН