- Если у Сычевого зимой будет предложение от "Зенита", "Спартака" или ЦСКА, — это будет его лучшим следующим шагом в карьере. ...Если "Спартак" или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним, не будем препятствовать переходу. У меня и у руководства клуба, думаю, проблем не возникнет. Мы не будем держать Сычевого насильно. Если "Спартак" реально купит Сычевого этой зимой, я пожму ему руку и скажу спасибо за проделанную работу! — приводит слова Лички "РБ Спорт".
Владимир Сычевой принял участие в 16 матчах, на его счету 13 мячей, 3 из которых с пенальти, и 2 ассиста. Форвард перешел в "Оренбург" в 2021 году и этот сезон стал дебютным для него в РПЛ. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро. Ранее форвард заявил, что рассмотрел бы предложения от топ-клубов РПЛ.
Недавно СМИ сообщили, что Сычевой ведет переговоры о новом контракте с оренбуржской командой.
"Оренбург" располагается на 9 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 22 очка.
Личка: если "Спартак" или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним
Наставник "Оренбурга" Марцел Личка дал комментарий по поводу будущего форварда команды Владимира Сычевого.
Фото: "СЭ"