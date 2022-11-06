Сегодня, 6 ноября, журналист Иван Карпов сообщил, что форвард расторг контракт с "Адана Демирспор".
По информации источника, Дзюба может перейти в "Торпедо". "Автозаводцы" интересовались Артемом до его перехода в турецкий клуб. Сообщается, что московский клуб до сих пор сохраняет интерес к нему и уже начал переговоры с его представителями.
Дзюба перешел в "Демирспор" летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт по схеме "1+1".
В общей сложности за "Демирспор" Дзюба провел 5 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. В последних двух играх Артем не попадал в заявку турецкого клуба.
8 ноября "Адана Демирспор" проведет матч четвертого раунда Кубка Турции.
Источник: Sport24
Sport24: "Торпедо" начало переговоры с представителями Дзюбы
Стало известно, где нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру.
Фото: ФК "Зенит"