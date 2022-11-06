"Когда я пришёл в ЦСКА, говорил, что цель ЦСКА — бороться за титулы и чемпионство. Сейчас ничего не поменялось. Чемпионство — главная цель ЦСКА в этом сезоне. Чтобы бороться с "Зенитом", нужно сконцентрироваться на тренировках. Тогда победы придут", - цитирует игрока "Чемпионат".
ЦСКА в 16-м туре Российской Премьер-лиги уступил "Пари Нижнему Новгороду". Матч вчера прошел в Москве и завершился минимальной победой нижегородцев – 0:1. Подопечные Владимира Федотова занимают третье место в турнирной таблице с 29-ю очками в активе. Обойти "армейцев" может "Ростов" которые в эти минуты играет против "Динамо" и ведет в счете – 2:0.
Роша: ничего не поменялось, чемпионство – главная цель ЦСКА в этом сезоне
Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о том, что является главной целью красно-синих в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА