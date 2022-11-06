"При любой ситуации он сидит. Не знаю, что должно произойти, чтобы ему больше игрового времени давали. Костя выходит, забивает и ждет ответной реакции. А получается как день сурка. Непонятно, что надо сделать, чтобы ему доверяли минут 50-60 играть", - цитирует агента "РБ Спорт".
Тюкавин в сегодняшнем матче между "Динамо" и "Ростовом" (1:2) в 16 туре чемпионата России вышел на поле на 69 минуте встречи, заменив Федора Смолова. 20-летний нападающий стал автором единственного гола бело-голубых в ворота южан.
В предыдущей встрече, когда москвичи разгромили "Химки" (6:1), Тюкавин записал себе в актив забитый мяч и голевую передачу.
Агент Тюкавина: Костя сидит при любой ситуации. Непонятно, что надо сделать, чтобы ему доверяли
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, высказался об игровом времени футболиста.
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