Как сообщает источник, переговоры со сборной Армении происходили перед тем, как Карпин продлил контракт со сборной Россией. Отмечается, что переговоры проходили позитивно, но в итоге специалист решил не менять место работы.
Напомним, Валерий Карпин возглавил сборную России летом прошлого года. После этого он покинул "Ростов", но в марте этого года вернулся к совмещению постов. Ранее РФС объявил о продлении соглашения с Карпиным до лета 2024 года.
В ноябре национальная команда должна провести товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Карпин вел переговоры о назначении в сборную Армении
Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин мог возглавить сборную Армении.
Фото: РФС